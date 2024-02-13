Азербайджан провел «операцию возмездия» в ответ на действия ВС Армении - погранслужба

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провели «операцию возмездия», уничтожив армянский боевой пост на границе между двумя странами в ответ на действия Вооруженных сил Армении. Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

«13 февраля подразделениями ГПС была проведена „операция возмездия“. В ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда накануне снайперским огнем был ранен азербайджанский военный», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ответят «более серьезными и решительными мерами» в ответ на любые будущие провокации.