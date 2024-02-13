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НОВОСТИ

МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира

14:32 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан своими действиями срывает усилия по установлению мира в регионе, утверждается в заявлении МИД Армении в связи с вооруженным инцидентом на границе, в результате которого погибли четверо армянских военных.

«Этим действиям по применению силы предшествовали воинственные заявления военного и политического руководства Азербайджана, а также информационно-пропагандистская подготовка последних дней. Руководство Азербайджана постоянно пытается сорвать усилия сторон, заинтересованных в стабильности и безопасности Южного Кавказа, по возобновлению переговоров, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении.

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