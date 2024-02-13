Профицит внешней торговли РФ в январе вырос до $9,7 млрд

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам января 2024 года вырос на $0,2 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $9,7 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

При этом профицит счета платежного баланса РФ в январе текущего года вырос на $1 млрд, до $6,4 млрд.