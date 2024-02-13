Мобилизация 500 тыс. человек может стоить Украине свыше $34 млрд — эксперт
18:40 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мобилизация 500 тыс. человек обойдется Украине в несколько раз дороже, чем та сумма, которую озвучивал ранее президент страны Владимир Зеленский, и может достичь 1,3 трлн гривен (свыше $34 млрд). Такое мнение высказал украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз в интервью телеканалу «Эспресо».
По словам эксперта, ранее Зеленский заявлял, что на мобилизацию 500 тыс. человек необходимо 500 млрд гривен (более $13 млрд). В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа называла цифру около 720 млрд гривен (свыше $19 млрд). Однако в действительности, по оценкам Дубогрыза, «обе цифры занижены».
«По моим расчетам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тысяч новых мобилизованных — это примерно 360 миллиардов гривен (более $9 млрд — прим. ТАСС) в год. Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия и так далее. То есть реальная цифра втрое, а то и в четыре раза больше. 1,2-1,3 триллиона гривен», — сказал эксперт.
При этом он не исключил, что для решения проблемы придется включать печатный станок. «Мы не можем избежать мобилизации, даже если у нас не будет денег. Если денег не будет, нам придется их печатать», — считает он.
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