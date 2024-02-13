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НОВОСТИ

Постпред США при НАТО не ожидает приглашения Украины в альянс на саммите в Вашингтоне

20:00 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не ожидает выдачи Украине приглашения на вступление в альянс на саммите НАТО в июле в Вашингтоне.

«Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс выдаст приглашение на данном этапе», — приводит слова Смит агентство Reuters.

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