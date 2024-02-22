Литва запретит с 1 марта высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград
11:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Литвы с 1 марта запретят высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через прибалтийскую республику в Калининград, на контрольно-пропускных пунктах в Кене на границе с Белоруссией и в Кибартае на границе с Калининградской областью. Об этом сообщил кабинет министров республики.
«Также было принято решение запретить [c 1 марта] посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пунктах пропуска „Кена“ и „Кибартай“, за исключением случаев, которые будут определяться Государственной пограничной службой», — говорится в сообщении на правительственном портале Литвы. Решение было приняло 21 февраля после рассмотрения литовским кабмином рекомендаций министерства внутренних дел страны.
Кроме того, Вильнюс анонсировал закрытие двух КПП на границе с Белоруссией в Лаворишкесе и Райгардасе. Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций.
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