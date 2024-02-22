Медведев не исключил, что для достижения целей СВО придется дойти до Киева
10:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что для достижения целей специальной военной операции может потребоваться дойти до Киева. Политик также предостерег, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос ТАСС о географических границах СВО во время интервью российским СМИ.
«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания защитного кордона — прим. ТАСС), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — заявил Медведев.
«Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», — отметил Медведев.
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