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Западные эксперты утверждают о законности конфискации российских активов

13:05 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа западных экспертов по правовым вопросам выступила с утверждением о законности конфискации российских активов. Их аргументация приводится в письме, опубликованном в среду агентством Bloomberg.

Десять экспертов из Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, США, Франции и Японии подписали и разослали это письмо странам G7. «Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом было бы законно, чтобы государства, заморозившие российские государственные активы, приняли дополнительные контрмеры против РФ <…> в виде передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб», — говорится в письме. «Пострадают только российские государственные активы. Никакие новые меры не будут вводиться в отношении активов, которые действительно находятся в частной собственности», — отмечается в письме.

Эксперты рекомендуют организовать международный механизм, которому заинтересованные государства передали бы активы российского государства, находящиеся в настоящее время под их юрисдикцией. Конфискованные активы этот международный механизм мог бы выделить для поддержки программ по эффективному и действенному смягчению дальнейшего ущерба и помощи восстановлению Украины, утверждают они.

Эксперты подчеркивают, что эти меры были бы незаконными, «если бы они были применены против невиновного государства, то есть такого государства, которое не нарушило своих международных обязательств». Они также считают, что «согласно международному праву разрешено принимать коллективные контрмеры против государства-нарушителя, в данном случае России».

Письмо подписали профессоры Брюссельского свободного университета Оливье Кортен и Пьер Кляйн, профессор Киотского университета Шотаро Хамамото, профессор Йельской школы права Гарольд Хонджу Ко, специалист по международному публичному праву Пол Райхлер, профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Элен Руис Фабри, профессор Университетского колледжа Лондона Филипп Сэндс, профессор Лейденского университета Нико Шрийвер, профессор Университета Глазго Кристиан Тамс и старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университа Филип Зеликов.

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