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Путин отметил, что добровольцы и военные ВС РФ освобождают исторические земли России

16:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добровольцы и военные Вооруженных сил РФ сегодня в ходе специальной военной операции освобождают исторические земли России, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам IX Съезда Союза добровольцев Донбасса, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня участники союза в рядах вооруженных сил и добровольческих формирований защищают Отечество в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли», — сказал глава российского государства, подчеркнув, что россияне гордятся их доблестью и отвагой, верностью Родине и долгу.

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