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Президент Франции не примет участие в онлайн-саммите G7 по Украине — СМИ

19:00 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участие в саммите стран Группы семи, который пройдет во второй половине дня в формате видеоконференцсвязи из Киева, куда приехала председательствующая на нем премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как пишет газета La Repubblica, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, официальная причина — занятость внутренними делами, связанными с массовыми протестами аграриев.

Однако, как отмечает издание, на фоне того, что Мелони прибыла в Киев, откуда будет установлена видеосвязь с другими лидерами «семерки», включая президента США Джо Байдена, решение Макрона является выражением неуважения итальянским партнерам.

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