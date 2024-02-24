0
0
13
НОВОСТИ

Матери Алексея Навального выдали тело сына - СМИ

20:23 24.02.2024 Источник: РБК

Тело Алексея Навального (был осужден по ряду статей УК РФ, включая создание экстремистского сообщества) отдали его матери Людмиле. Об это сообщает РБК со ссылкой на соратников политика.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии «Полярный волк» 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо, и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть. 17 февраля матери Людмиле Навальной выдали справку о его смерти.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 24.02.2024
Глава МИД Латвии считает, что странам НАТО следует вернуться к практике военного призыва
0
21
20:00 24.02.2024
У Украины нет реальных шансов победить РФ даже с военной помощью США — Time
0
102
19:30 24.02.2024
Словацкий премьер против нового железного занавеса вокруг России
0
155
19:00 24.02.2024
Президент Франции не примет участие в онлайн-саммите G7 по Украине — СМИ
0
223
18:30 24.02.2024
Неизвестные вновь высыпали украинскую сельхозпродукцию на ж/д станции в Польше
0
235
18:00 24.02.2024
В Белоруссии приняли меры, чтобы не допустить повторения ситуации 2020 года — Лебедев
0
285
17:30 24.02.2024
ЕС выплатит в марте первые 4,5 млрд евро Украине по новой программе помощи в 50 млрд
0
295
17:00 24.02.2024
Новые санкции США вряд ли серьезно ослабят экономику РФ — WP
0
370
16:00 24.02.2024
Медведев в ответ на новые санкции против РФ призвал во всем мстить Западу
0
477
15:00 24.02.2024
Китай анонсировал новое поколение космических кораблей
0
535

Возврат к списку