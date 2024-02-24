Матери Алексея Навального выдали тело сына - СМИ

20:23 Источник: РБК

Тело Алексея Навального (был осужден по ряду статей УК РФ, включая создание экстремистского сообщества) отдали его матери Людмиле. Об это сообщает РБК со ссылкой на соратников политика.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии «Полярный волк» 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо, и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть. 17 февраля матери Людмиле Навальной выдали справку о его смерти.