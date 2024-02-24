ЕС откроет офис «обороны и инноваций» в Киеве — фон дер Ляйен

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС открыть «офис обороны и инноваций» в Киеве.

«Украина будет все больше вовлечена в систему европейской безопасности, например, будет включена в стратегию оборонной индустрии, которую мы представим через три недели», — сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии, Италии и Канады Александером Де Кроо, Джорджей Мелони и Джастином Трюдо, которые находятся в украинской столице. «Мы откроем офис обороны и инноваций», — отметила она.