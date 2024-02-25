К северо-западу от Авдеевки впервые замечены американские танки Abrams
10:50 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские танки Abrams впервые замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — сказал он.
Кимаковский добавил, что украинские войска также пытаются наращивать применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.
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