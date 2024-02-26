В Киеве признали, что без поддержки Вашингтона потеряют еще больше территорий
17:40 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев без помощи Вашингтона потеряет еще больше территорий и людей на передовой. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы потеряем много людей, мы потерям территории», — сказал он в ответ на вопрос о том, что случится с Украиной, если из США перестанет поступать помощь. Зеленский утверждает, что в случае прибытия «сильного» пакета помощи от Вашингтона Киев предпримет «более мощные шаги» на фронте.
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