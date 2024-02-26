Байден и Трамп собираются посетить границу США и Мексики
19:30 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп планируют посетить 29 февраля границу между США и Мексикой в штате Техас. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным одного из источников агентства, действующий президент Байден планирует посетить город Браунсвилл в штате Техас. В свою очередь, предвыборный штаб Трампа еще не определился с точным местом его посещения, сообщил другой источник, хотя ожидается, что политики посетят разные места.
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