Байден и Трамп собираются посетить границу США и Мексики

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп планируют посетить 29 февраля границу между США и Мексикой в штате Техас. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным одного из источников агентства, действующий президент Байден планирует посетить город Браунсвилл в штате Техас. В свою очередь, предвыборный штаб Трампа еще не определился с точным местом его посещения, сообщил другой источник, хотя ожидается, что политики посетят разные места.