Визит Зеленского станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы — депутат

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы. Об этом в парламенте заявила оппозиционный депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян.

«Визит Зеленского в Армению намерены организовать зарубежные силы, чтоб открыть второй фронт против РФ. Если этот визит состоится, то он станет точкой невозврата в отношениях Армении и России. Этим обязательно воспользуется Азербайджан и нападет на Армению», — отметила она и добавила, что премьер-министр Никол Пашинян намерен стать «армянским Зеленским или Саакашвили».

Ранее ереванский портал Factor.am, ссылаясь на свои источники, опубликовал информацию о визите Зеленского в столицу Армении, который, как утверждается, запланирован на март. Представители правящей партии Пашиняна не исключили возможность организации такого визита.