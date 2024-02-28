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НОВОСТИ

Макрон, желая сохранить власть, пытается разжечь третью мировую войну — Володин

09:00 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в попытках сохранить свою власть не придумал ничего лучше, чем попытаться разжечь третью мировую войну. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления французского президента об обсуждении темы возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину.

«Макрон сделал ряд громких заявлений, среди которых возможность отправки войск НАТО на Украину, чем привел в ужас жителей своей страны и руководителей ряда европейских государств. <…> Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы также сравнил президента Франции с Наполеоном Бонапартом, добавив, что, «прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле».

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