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НОВОСТИ

Британский военачальник заявил, что Киев вряд ли сможет начать новое наступление в 2024 году

10:05 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет находиться в затруднительном положении в ближайшие месяцы, украинское командование вряд ли сможет начать новое наступление в текущем году. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, слова которого приводит газета The Guardian.

«Я думаю, что это затруднительное положение [Киева], вероятно, продлится по меньшей мере ближайшие несколько месяцев», — сказал он. Радакин предположил, что Украина сможет начать новое контрнаступление в лучшем случае не раньше конца лета. При этом адмирал добавил, что наиболее вероятным является сценарий, при котором киевские власти вернутся к наступательным действиям только в следующем году.

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