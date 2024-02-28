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НОВОСТИ

Умер бывший премьер СССР, экс-сенатор Николай Рыжков

10:00 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Умер бывший председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души», — написала спикер Совфеда в своем телеграм-канале.

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