Умер бывший премьер СССР, экс-сенатор Николай Рыжков
10:00 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Умер бывший председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души», — написала спикер Совфеда в своем телеграм-канале.
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