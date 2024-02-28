Наемник из США в разговоре с пранкерами назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»
13:20 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд, бывшие частью иностранного легиона Украины, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявили об ошибках военного командования в Киеве и назвали его «самой большой проблемой». Видеозаписи пранков размещены в телеграм-канале Вована и Лексуса.
Пранкеры разговаривали с наемниками из США, которые были частью иностранного легиона, от имени экс-президента Украины Петра Порошенко под предлогом набора им иностранцев в свою личную военную компанию.
«Самая большая проблема — это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн. Не то чтобы у этих украинских командиров нет опыта, но они очень упрямые. Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду. <…> Я потерял уважение к этим отдельным командирам. Многие молодые украинские солдаты умирают из-за плохой тактики или из-за плохих приказов», — поделился Фриман.
Он также отметил, что русские военные «очень быстро учатся приспосабливаться к тому, что делают украинцы», и адаптируют свою тактику. Рэндсфорд в свою очередь пожаловался, что разведданные в войсках Украины зачастую «не доходят до тех, кто в них нуждается».
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