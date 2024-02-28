Польша обучает на своих полигонах боевиков для организации переворота в Белоруссии — ТВ
15:32 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша обучает на своих военных полигонах боевиков террористической организации BYPOL, которая состоит из выходцев из Белоруссии и занимается подготовкой военного переворота в этой стране. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT.
Телеканал опубликовал интервью с главой экстремистской организации, которого минский суд 14 февраля заочно приговорил к 25 годам лишения свободы за терроризм, Александром Азаровым.
Боевик, в частности, подтвердил, что рядовые члены BYPOL «проходят подготовку в лагерях польской армии, под руководством [польских] офицеров спецподразделений». По его словам, организация занимается подготовкой военного переворота в Белоруссии, пытается организовывать диверсии на территории этой страны и пытается вербовать граждан Белоруссии в социальных сетях для ведения антиправительственной деятельности.
Телеканал особенно подчеркивает, что белорусские боевики BYPOL также принимают участие в конфликте на Украине на стороне Киева. По мнению базирующейся в Польше группировки, переворот в Белоруссии невозможен без победы над Россией на Украине.
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