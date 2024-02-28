Финляндия не ограничила Украину по целям применения поставляемого оружия - СМИ
20:10 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия не ограничивала географию использования оружия, передаваемого Украине в рамках пакетов военной помощи, оно может использоваться по российским объектам в России. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на Минобороны и парламентский комитет по обороне.
Ранее в среду назначенный с 1 июля командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью Yle заявил, что «западные страны допустили ошибку, ограничив использование оружия, которое они передали Украине, только на украинской земле».
«По моим сведениям, Финляндия таких ограничений не устанавливала, и Украина должна иметь право применять это оружие против военных целей и на российской земле», — рассказал Yle председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра.
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