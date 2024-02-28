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НОВОСТИ

В ХАМАС заявили о достижении принципиального соглашения о доставке гумпомощи в Газу -СМИ

21:40 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке [гуманитарной] помощи в Газу», — отметил представитель руководства палестинского движения, слова которого привел телеканал. О деталях договоренностей между сторонами конфликта по данному вопросу представитель ХАМАС не сообщил.

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