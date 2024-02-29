Минюст предлагает брать штрафы с навязчивых коллекторов
09:32 29.02.2024 Источник: Известия
В России установят штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами. Для физлиц размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн рублей. Такой законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. Документ есть в распоряжении «Известий».
Он был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, в том числе ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Эти нормы имели отложенный характер и вступили в силу с 1 февраля этого года. С этой даты неплательщик может отказаться от личного общения со взыскателями (коллекторы, МФО или банки), выбрав иной способ для диалога. В том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал «Госуслуги».
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