Минюст предлагает брать штрафы с навязчивых коллекторов

09:32 Источник: Известия

В России установят штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами. Для физлиц‎ размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн рублей. Такой законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. Документ есть в распоряжении «Известий».

Он был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, в том числе ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Эти нормы имели отложенный характер и вступили в силу с 1 февраля этого года. С этой даты неплательщик может отказаться от личного общения со взыскателями (коллекторы, МФО или банки), выбрав иной способ для диалога. В том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал «Госуслуги».