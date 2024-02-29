Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года
13:07 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин высказался за продление программы материнского капитала минимум до 2030 года. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.
«И отдельно о программе материнского капитала. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка — еще на 202 тыс. рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется, программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го [года]», — сказал президент.
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