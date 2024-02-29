Программа модернизации ЖКХ до 2030 года обойдется в 4,5 трлн рублей — Путин

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем финансирования программ модернизации коммунального хозяйства в России составит 4,5 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Что касается систем ЖКХ, то мы будем наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 трлн рублей, включая частные компании», — сказал глава государства.