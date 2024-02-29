Крынки полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на островах продолжаются
15:00 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Село Крынки Херсонской области и его окрестности, освобожденные от Вооруженных сил Украины (ВСУ), полностью зачищены, при этом украинские войска продолжают попытки высадиться на острова в пойме Днепра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, отвечая на вопрос ТАСС.
«Крынки полностью зачищены. Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют [обстановку]. Тем не менее попытки снова высадиться на каком-то из островов — а островов там много в пойме Днепра — продолжаются», — сказал он.
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