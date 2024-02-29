0
0
108
НОВОСТИ

Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Крымом — МО РФ

17:00 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны России.

«29 февраля около 15:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:42 29.02.2024
ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов РФ — Bloomberg
0
92
17:35 29.02.2024
Эксперты оценили прогресс Сбера за последние десятилетия
0
87
17:12 29.02.2024
Польша не исключает запрета на ввоз продовольствия из РФ и Белоруссии — Туск
0
138
16:32 29.02.2024
Строительство трассы Джубга — Сочи планируется завершить к концу 2029 г. — Хуснуллин
0
190
16:12 29.02.2024
Российское вооружение призвано показать Западу, что с РФ лучше не связываться — Шойгу
0
244
16:00 29.02.2024
Венгрия хотела бы, чтобы фон дер Ляйен покинула пост главы Еврокомиссии — Сийярто
0
278
15:32 29.02.2024
Все ресурсы для реализации поручений президента будут обеспечены — Силуанов
0
233
15:12 29.02.2024
В последние годы в РФ лесов восстанавливается больше, чем вырубается — Путин
0
266
15:00 29.02.2024
Крынки полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на островах продолжаются
0
279
14:43 29.02.2024
2 марта систему электронного голосования в Москве протестируют при высоких нагрузках
0
255

Возврат к списку