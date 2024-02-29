Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Крымом — МО РФ
17:00 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны России.
«29 февраля около 15:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.
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