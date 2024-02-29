В Подмосковье значительно сократилось количество отказов в выдаче разрешений на строительство
18:24 29.02.2024
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Наша задача - максимально упростить все процессы для бизнеса, а где-то и подстраховать от возможного получения отказов в выдаче разрешений из-за технических ошибок. Раньше сотрудники Центра только давали инструкции, а вся бумажная работа оставалась на плечах застройщиков. Проекты подхватывались только после получения отказов, частыми причинами которых были просроченный ГПЗУ или недополученное согласование, о котором застройщики попросту не знали. Сейчас ЦСС перешёл на полноценное сопровождение, реализуя возможность получения услуг и согласований за застройщиков «под ключ». Как результат - рост объемов строительства нежилых объектов. Так, за январь-февраль 2024 года ведомство выдало 376 разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 млн квадратных метров, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В 80% случаев разрешение на строительство застройщики получают с первого раза», - подчеркнул министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Ввод в эксплуатацию построенных объектов тоже проходит значительно быстрее и проще. За первые два месяца 2024 года в Московской области введено в эксплуатацию 153 нежилых объекта, общая площадь которых составила 472 тысячи квадратных метров. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Внедрение клиентоцентричного подхода в деятельности ЦСС позволяет инвесторам быстрее запускать новые проекты – высокотехнологичные и импортозамещающие цеха, фермерские хозяйства и другие важные производства. Так, объем привлеченных инвестиций в первые два месяца составил 31,7 млрд рублей – в 4 раз больше, чем в январе-феврале 2023 года, а количество созданных благодаря вводу в эксплуатацию объектов новых рабочих мест выросло в 2,7 раза – до 3,2 тысяч.
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