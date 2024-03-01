Технологии Сбера помогут участникам Всемирного фестиваля молодежи раскрыть свой потенциал

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Сбер выступит генеральным партнером Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи 1-7 марта 2024 года. Банк представит участникам фестиваля свои лучшие технологии, сервисы и активности, чтобы помочь молодым людям раскрыть свой потенциал и сделать фестиваль незабываемым.

На церемонии открытия Сбер подарит каждому возможность стать ближе к своей мечте. В кульминационный момент церемонии 8 тыс. человек смогут единовременно загадать свою мечту в специальном приложении фестиваля. После этого нейросеть Сбера Kandinsky визуализирует эту мечту (изображение можно будет скачать себе на телефон), а нейросетевая модель GigaChat расскажет, какие мероприятия фестиваля помогут ее приблизить.

В технопарке Сбера, который будет работать в планетарии «Сириус», реальный и виртуальный миры сплетутся в один благодаря искусственному интеллекту. Посетители узнают, как инновации помогают людям приближать будущее и сохранять связь с прошлым. Под куполом планетария развернется захватывающее мультимедийное шоу – путешествие в прошлое. А затем каждый сможет лично побеседовать с цифровыми аватарами великих русских писателей.

Также в технопарке любой сможет почувствовать себя художником и дать волю фантазии. С помощью нейросети Kandinsky можно будет «раскрасить» объемную матрешку в разных стилях живописи. Изображение, созданное на тач-стойке, будет проецироваться на физический арт-объект. Свою работу легко сохранить в «цифре», чтобы потом поделиться ею с близкими.

В лаунж-зоне «Мечтатели» Сбер представит технологию deep fake. Предусмотрена насыщенная образовательная программа и кинопоказы. Интерактивный арт-объект «Дерево мечтателей» визуализирует мечты гостей в виде листьев на цифровом дереве желаний. Также здесь участники и гости фестиваля могут узнать о школе программирования – «Школа 21», а также познакомиться еще с одним проектом с проектом Сбера и «Школы 21» – бесплатный конкурс «Цифровой марафон». В рамках него любой житель России старше 18 лет может проверить свои цифровые навыки и прокачать их. Конкурс включает в себя онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Участники сами определяют собственный уровень цифровых навыков и знаний и соревнуются с равными. От выбранного уровня зависят сложность задач и призы.

Особое внимание на фестивале банк уделит устойчивому развитию и ESG-повестке. Со 2 по 6 марта на площадках фестиваля Сбер проведёт серию лекций и практических занятий для старшеклассников – EcoSberLabs. Ребята обсудят текущие климатические и экологические вызовы, познакомятся с экопроектированием и зелеными технологиями, а также с инструментами ИИ, стоящими на страже планеты и общества.

Участники EcoSberLabs разделятся на два потока. Первый будет создавать свой экостартап: старшеклассники изучат все шаги построения стартапа, подготовят презентацию, освоят техники публичных выступлений и представят свой проект инвесторам. Команды второго потока познакомится с методиками форсайта, чтобы потом с помощью AI-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky создать форсайт-комикс. Цель комикса – сформировать сценарий будущего, в котором природа, технологии и человек сосуществуют в гармонии. Свои инициативы участники презентуют на ярмарке проектов EcoSberLabs.

Сбер и «ОПОРА РОССИИ» 3 марта проведут для молодых предпринимателей командную игру «Завод». Ее участникам предстоит запустить производство, провести цифровую трансформацию компании и привести ее к прибыли. В сценарий игры интегрированы принципы социальной, экологической и корпоративной ответственности: зелёная цепочка поставок, производственная безопасность, забота о сотрудниках и экологическое страхование.

В рамках научно-технологического хакатона 4 марта эксперты Сбера помогут участникам фестиваля создать «Атлас устойчивого развития». Молодые люди выберут актуальную для своей страны или региона проблему, связанную с достижением Целей устойчивого развития (ЦУР ООН). Задача – выявить актуальные ESG-риски, предложить варианты их митигации и найти возможные пути решения. В финале нейросеть Kandinsky поможет ребятам визуализировать их решение на портале FusionBrain.ai от Института AIRI.

Также 4 марта Сбер проведет первую в этом году сессию под эгидой международной конференции AI Journey, посвящённую передовым разработкам в генеративном искусственном интеллекте, роли AI в модели человекоцентричности, а также популяризации технологий среди молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире, которое пройдет по указу президента России Владимира Путина. Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.