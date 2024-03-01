Войска РФ отразили девять контратак ВСУ на авдеевском направлении
12:00 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили девять атак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Подразделениями группировки при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены девять контратак 47-й, 61-й механизированных бригад в районах Новобахмутовки, Семеновки. Кроме этого, нанесено поражение формированиям 53-й, 61-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад в районах Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского», — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам Савчука, потери противника составили более 490 военнослужащих. «Уничтожено 7 танков, 2 боевые машины пехоты, в том числе 1 Bradley, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей», — заключил начальник пресс-центра группировки.
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