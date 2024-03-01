На международной олимпиаде по математике российские школьники взяли четыре золотые медали
20:15 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все четыре российских школьника, участвовавших в XV международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, завоевали золотые медали в индивидуальном зачете. Конкурсные испытания ребята проходили дистанционно в образовательном центре „Сириус“, — говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнование проводится в рамках подготовки к международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в Великобритании в июле 2024 года.
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