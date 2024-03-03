Американские экономисты предсказывают новый наплыв китайского импорта

10:00 Источник: Газета.Ru

Mир во второй раз столкнется с наплывом китайского импорта, так как Китай увеличивает выпуск товаров, превышая внутренний спрос. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на прогнозы экономистов.

В конце 1990-х и начале 2000-х мир пережил бум импорта дешевых товаров китайского производства, который назвали «китайским шоком».

В настоящее время КНР удваивает экспорт, чтобы оживить замедлившийся экономический рост. Профессор экономики Mассачусетского технологического института Дэвид Аутор уверен, что в этот раз у стран Запада есть все поводы для тревоги, так как в нынешних условиях Китай конкурирует на рынке высокотехнологичной продукции.