Американские экономисты предсказывают новый наплыв китайского импорта
10:00 03.03.2024 Источник: Газета.Ru
Mир во второй раз столкнется с наплывом китайского импорта, так как Китай увеличивает выпуск товаров, превышая внутренний спрос. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на прогнозы экономистов.
В конце 1990-х и начале 2000-х мир пережил бум импорта дешевых товаров китайского производства, который назвали «китайским шоком».
В настоящее время КНР удваивает экспорт, чтобы оживить замедлившийся экономический рост. Профессор экономики Mассачусетского технологического института Дэвид Аутор уверен, что в этот раз у стран Запада есть все поводы для тревоги, так как в нынешних условиях Китай конкурирует на рынке высокотехнологичной продукции.
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