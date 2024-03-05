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НОВОСТИ

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области — губернатор

10:05 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, произошел пожар, он потушен. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки», — написал он.

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