ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области — губернатор

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, произошел пожар, он потушен. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки», — написал он.