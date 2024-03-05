Страны БРИКС не планируют проводить совместные военные учения — Ушаков

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС не планируют проводить военные учения или развивать военно-техническое сотрудничество, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«У нашего объединения не было и нет военной или военно-технической составляющей сотрудничества. Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных учений», — сказал Ушаков, возглавляющий оргкомитет российского председательства в БРИКС.

При этом он обратил внимание, что в ходе российского председательства в БРИКС «предусмотрена действительно обширная повестка сотрудничества в сфере политики и безопасности».