Глава МИД Италии исключил любую возможность войны с РФ
15:32 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни исключил любое обсуждение возможности войны с РФ.
«В любом случае ведение войны с РФ даже не обсуждается. Мы сказали, что только защищаем международное право. Никогда не говорилось о войне с Россией», — сказал он в эфире программы Radio 1, еще раз повторив, что «против направления итальянских военных на украинский фронт». Таяни также указал, что не был информирован о мыслях президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что отправка военных на Украину «не исключена». Итальянский министр отметил, что на состоявшемся 24 февраля саммите Группы семи, в которой председательствует Рим, «никто не обсуждал такую гипотезу».
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