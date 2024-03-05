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Абхазия стремится к Союзному государству с Россией и Белоруссией — глава МИД

16:32 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абхазия видит свое будущее в формировании Союзного государства с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, выступая в ходе дискуссии «Россия в новых международных условиях: возможности для политики, экономики и науки» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«Одна из ключевых задач сегодня — это белорусский проект. Хотя у нас и нет пока дипломатических отношений с Белоруссией, были осуществлены взаимные визиты глав государств, — сказал министр. — Мы понимаем, что путь к Союзному государству достаточно долгий, предметный, сложный, но, тем не менее, у нас существенная, подавляющая часть населения страны поддерживает такой подход».

«Поэтому мы будем стремиться именно к этому, — отметил он. — Что касается Белоруссии, то мы сегодня выстраиваем фундамент. У нас есть торгово-экономические отношения, начинается активное развитие, есть инвестиционное сотрудничество».

«Мы видим свое будущее именно в этом — укреплении союза с Россией и в нашем стремлении к Союзному государству», — заявил глава МИД. Ардзинба выразил благодарность России за поддержку страны. «Наш народ по достоинству все это оценивает. И, я думаю, результаты выборов президента России в Абхазии дадут ясное представление о том, что наш народ знает, что такое спасибо и благодарность», — отметил министр.

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