Абхазия стремится к Союзному государству с Россией и Белоруссией — глава МИД
16:32 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Абхазия видит свое будущее в формировании Союзного государства с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, выступая в ходе дискуссии «Россия в новых международных условиях: возможности для политики, экономики и науки» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
«Одна из ключевых задач сегодня — это белорусский проект. Хотя у нас и нет пока дипломатических отношений с Белоруссией, были осуществлены взаимные визиты глав государств, — сказал министр. — Мы понимаем, что путь к Союзному государству достаточно долгий, предметный, сложный, но, тем не менее, у нас существенная, подавляющая часть населения страны поддерживает такой подход».
«Поэтому мы будем стремиться именно к этому, — отметил он. — Что касается Белоруссии, то мы сегодня выстраиваем фундамент. У нас есть торгово-экономические отношения, начинается активное развитие, есть инвестиционное сотрудничество».
«Мы видим свое будущее именно в этом — укреплении союза с Россией и в нашем стремлении к Союзному государству», — заявил глава МИД. Ардзинба выразил благодарность России за поддержку страны. «Наш народ по достоинству все это оценивает. И, я думаю, результаты выборов президента России в Абхазии дадут ясное представление о том, что наш народ знает, что такое спасибо и благодарность», — отметил министр.
Новости
- 17:12 05.03.2024
- Нуланд оставляет пост в Госдепе
- 17:00 05.03.2024
- Период мира для ЕС закончился, ему нужна военная экономика — еврокомиссар
- 16:12 05.03.2024
- РФ и Китай в 2033–2035 годах могут разместить на Луне ядерную энергоустановку
- 16:00 05.03.2024
- Конституционный суд Молдавии назвал незаконным сокращение бюджета Гагаузии
- 15:32 05.03.2024
- Глава МИД Италии исключил любую возможность войны с РФ
- 15:19 05.03.2024
- Собянин: Количество квартирных краж в Москве уменьшилось в 35 раз
- 15:12 05.03.2024
- Гегемония Запада подошла к концу, формируется новый мировой порядок — Орбан
- 15:00 05.03.2024
- Переговоры в Каире по прекращению огня в Газе завершились безрезультатно — Reuters
- 14:12 05.03.2024
- Проверка начата в отношении военных ФРГ, участвовавших в перехваченном разговоре
- 14:00 05.03.2024
- Церковь Англии создаст фонд в $1,27 млрд в связи с причастностью к работорговле
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать