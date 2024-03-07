Объем ФНБ на 1 марта достиг 12,258 трлн рублей
13:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2024 года составил 12 трлн 258 млрд рублей, или 6,8% прогнозируемого на текущий год ВВП. Это следует из материалов Минфина РФ.
Объем ФНБ на 1 февраля 2024 года составлял 11,922 трлн рублей.
По состоянию на 1 марта, объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,045 трлн рублей, или 54,9 млрд долларов США. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила 22,7 млн долларов (эквивалентно 2,084 млрд рублей).
При этом на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 227,5 млрд китайских юаней, 358 тонн золота в обезличенной форме и 1,24 млрд рублей. На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 658,3 млрд рублей; в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности — 3 млрд долларов.
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