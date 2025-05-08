Европарламент оставил в силе приостановку вступления Турции в ЕС

09:15 Источник: Интерфакс

Процесс вступления Турции в ЕС не может возобновиться в нынешних обстоятельствах, несмотря на демократические и проевропейские устремления значительной части турецкого общества, говорится в докладе, принятом в среду Европарламентом (ЕП).

За утверждение доклада проголосовали 367 евродепутатов, 74 - против, и 188 воздержались.

"Депутаты Европарламента глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением демократических стандартов в Турции и неустанным подавлением критических голосов. Они осуждают жесткие действия против недавних мирных массовых протестов и преследование сотен протестующих посредством поспешных массовых судебных процессов без каких-либо доказательств уголовных правонарушений", - отмечается в коммюнике ЕП по итогу состоявшихся на пленарной сессии в Страсбурге дебатов.

Как следует из доклада, "турецкое правительство не смогло устранить фундаментальные демократические недостатки", что необходимо в процессе вступления в ЕС.