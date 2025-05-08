Вопрос отправки немецких военных на Украину «в настоящий момент вообще не ставится» - Мерц

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину для обеспечения возможного длительного перемирия в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Этот вопрос в настоящий момент вообще не ставится», — сказал он в интервью телеканалу Welt. «Мы очень далеки от перемирия, а от мирного соглашения еще дальше. Сейчас речь идет для начала о том, чтобы на ближайших выходных, в течение этих дней было установлено перемирие, как это было объявлено российским руководством», — отметил Мерц. «Я очень надеюсь на то, что оно будет продлено и после выходных», — добавил он.