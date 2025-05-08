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В МВД РФ рассказали, какие купюры подделываются чаще всего

10:00 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Купюры в 1 тыс. рублей чаще всего подделывают в России, распознать подделку можно при помощи воды. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

«Самые подделываемые купюры в России — достоинством в 1 000 рублей. Рядовую подделку несложно опознать, намочив купюру: чтобы внедрить внутрь металлизированную полосу мошенники склеивают банкноты из двух частей, а клей боится влаги», — пояснили в ведомстве.

В МВД отметили, что в целом современные полиграфические производства позволяют производить фальшивые купюры почти неотличимые от настоящих банкнот. Ознакомиться с наглядным иллюстрированным списком признаков подлинности денежных купюр можно на сайте Центробанка России.

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