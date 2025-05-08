С палубы авианосца ВМС США упал реактивный истребитель

09:30 Источник: Интерфакс

Истребитель ВВС США F/A-18, совершавший посадку на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, упал за борт, сообщил агентству Associated Press представитель Пентагона.

Два пилота катапультировались, их подобрал вертолет, они получили незначительные травмы. Причиной аварии называется отказ аэрофинишера - устройства для торможения самолётов, состоящее из стального троса, натянутого поперёк посадочной полосы.

Авианосец выполнял миссию по нанесению США ударов по йеменским хуситам.