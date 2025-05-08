В Пентагоне подсчитали количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении КНР

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона считает, что арсенал ядерных боеголовок Китая превышает 600 единиц. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.

«Китай является главной угрозой для обороны США, [он] приступил к масштабному расширению, модернизации и диверсификации своих ядерных сил», — сообщил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

«С момента моего последнего выступления в этом комитете год назад Китай увеличил свой арсенал еще более чем на 100 единиц ядерного оружия, в результате чего его общий арсенал сегодня превышает 600 единиц», — указал Гебара. «Китай находится на пути к тому, чтобы к 2030 году получить в свое распоряжение более 1 000 ядерных боеголовок», — резюмировал он.