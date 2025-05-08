0
0
75
НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин встретил в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина

10:25 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца встретил председателя КНР Си Цзиньпина, который находится в Москве с визитом, передает корреспондент ТАСС.

В рамках церемонии официальной встречи Путин встретил гостя в центре Георгиевского зала, где установлены флаги России и Китая. Пожав друг другу руки, лидеры в присутствии делегаций выслушали государственные гимны своих стран.

Сегодня ожидаются как переговоры с участием делегаций, так и беседа лидеров с глазу на глаз. В Кремле анонсировали, что Путин и Си Цзиньпин обсудят «самые важные вопросы», в том числе украинский конфликт и российско-американские отношения. Будет рассматриваться и двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике. Речь пойдет о газопроводе «Сила Сибири — 2», который должен пролегать с территории Ямала и Западной Сибири в Китай.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут два совместных заявления и выступят перед прессой. Ожидается также утверждение нескольких межправительственных и межведомственных документов.

Будет и неформальное общение: в заключительной части запланирована «доверительная беседа за чаем в формате один на один».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10408
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10791
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10142
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10480
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10410
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10400
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10302
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10432
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10326
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10203

Возврат к списку