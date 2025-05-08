Президент России Владимир Путин встретил в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца встретил председателя КНР Си Цзиньпина, который находится в Москве с визитом, передает корреспондент ТАСС.

В рамках церемонии официальной встречи Путин встретил гостя в центре Георгиевского зала, где установлены флаги России и Китая. Пожав друг другу руки, лидеры в присутствии делегаций выслушали государственные гимны своих стран.

Сегодня ожидаются как переговоры с участием делегаций, так и беседа лидеров с глазу на глаз. В Кремле анонсировали, что Путин и Си Цзиньпин обсудят «самые важные вопросы», в том числе украинский конфликт и российско-американские отношения. Будет рассматриваться и двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике. Речь пойдет о газопроводе «Сила Сибири — 2», который должен пролегать с территории Ямала и Западной Сибири в Китай.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут два совместных заявления и выступят перед прессой. Ожидается также утверждение нескольких межправительственных и межведомственных документов.

Будет и неформальное общение: в заключительной части запланирована «доверительная беседа за чаем в формате один на один».