Выход из ЕАЭС будет рискованным для Армении — министр финансов
20:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет рискованным для Армении, поскольку она экономически зависит от России. Такое мнение выразил на брифинге министр финансов республики Ваге Ованисян.
«У нас достаточно большая зависимость от Российской Федерации по различным направлениям: экспорту, импорту, энергетике и другим вопросам. В любом случае зависимость от одной точки, какой бы она ни была, должна быть диверсифицирована, чтобы укрепить наш суверенитет. Зависимость от какого-либо одного места нежелательна. Я думаю, что было бы рискованно [выходить из ЕАЭС]», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста о последствиях отказа от членства в организации.
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