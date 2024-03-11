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НОВОСТИ

Трамп пообещал перестать финансировать Украину в случае избрания президентом - Орбан

10:20 11.03.2024 Источник: Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что в случае победы на выборах президента США он откажется от финансирования Украины. Об этом Орбан рассказал в интервью телеканалу M1.

Трамп сейчас не президент, отметил Орбан, но «его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги» для Украины.  Ведомости

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