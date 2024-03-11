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На ремонт портовой инфраструктуры Украины может уйти больше года — министр

12:00 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть терминалов черноморских портов Украины не удается восстановить, на ремонт инфраструктуры может уйти до 15 месяцев. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Разрушение портовой инфраструктуры происходит регулярно. Не все терминалы удалось восстановить. Имеются сложные терминалы и сложные механизмы, которые нельзя купить в ближайшем строительном гипермаркете и легко заменить», — сказал Кубраков в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, все это требует «если не лет, то 10-15 месяцев для получения оборудования и, соответственно, ремонта». Ранее министр отмечал, что почти 200 объектов портовой инфраструктуры Украины были повреждены с момента прекращения зерновой сделки в июле прошлого года.

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