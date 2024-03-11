Фонды российских акций набирают обороты

14:42

В феврале российские рынки показали смешанную динамику. В середине месяца наблюдалось снижение рынка акций, однако под конец месяца почти все снижение было отыграно. При этом рынки позитивно оценили возврат к выплатам дивидендов металлургами, и в целом инвесторы ждут позитивных результатов дивидендного сезона. По оценке управляющей компании «Первая», общий объем выплат дивидендов может составить 5 трлн руб. в 2024 году.

В лидерах роста в феврале были девелоперы и акции IT-сектора. В частности, сильно смотрелся «Яндекс», акции которого растут на фоне новостей о редомициляции (перерегистрации компании в России). В феврале сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds по привлечению средств и доходности.

В топ-10 по доходности среди фондов, стоимость чистых активов которых превышает 1 млрд руб., вошел фонд «Потребительский сектор», выросший на 4,1% в феврале. Фонд инвестирует в том числе в акции крупнейших компаний, чей бизнес сфокусирован на российском рынке и которые выигрывают от ухода иностранных конкурентов (например, это компании потребительского и IT-сектора). В феврале главным драйвером роста фонда стали акции «Яндекса», которые выросли почти на 12%. Ожидая позитивных новостей по компании, портфельный управляющий нарастил и удерживал долю бумаги в портфеле на уровне 9,9%.

В топ-3 самых популярных ПИФов вошел фонд «Cмешанный с выплатой дохода». За месяц инвесторы вложили в него 3,2 млрд руб. Фонд может дать инвесторам возможность заработать как на доходности облигаций, которая формируется на фоне высокой ключевой ставки, так и на росте дивидендных акций. По оценкам УК «Первая», рост индекса Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов) в текущем году составит порядка 30%. К тому же ежеквартальные выплаты поступают прямо на банковские счета пайщиков фонда.

В топ-10 также вошли «Фонд акций с выплатой дохода» и «Потребительский сектор». В них инвесторы за месяц вложили 2,5 млрд и 0,8 млрд руб. соответственно. Первый инвестирует в дивидендные акции крупнейших российских компаний, а второй – в акции потребительского и высокотехнологичного секторов. Только за прошлый год по всем фондам с выплатой дохода выплаты превысили 7,7 млрд руб.