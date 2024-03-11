Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
15:00 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Он вводит запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также на рекламу указанных ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.
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