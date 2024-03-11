Владелец кредитки Сбера выиграл квартиру в Москве

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В Сбере подвели итоги новогодней акции для владельцев кредитных карт банка. Главный приз – квартира в Москве – был разыгран среди клиентов, которые до 31 января 2024 года оплатили Кредитной СберКартой или любой другой кредитной картой Сбера от 5 покупок на сумму от 1000 рублей каждая.

Счастливым обладателем квартиры в столице стал житель Перми Алексей Кузнецов. Он рассказал, что об акции узнал от коллег. Кредиткой Сбера он пользуется уже больше трех лет. Получив с номера 900 СМС о выигрыше, победитель долго не мог в это поверить. Квартиру он планирует подарить детям, чтобы они могли учиться в Москве.

«Наша акция для владельцев кредитных карт Сбера уже стала традиционной. Каждый год мы разыгрываем квартиру в Москве, которую может выиграть любой держатель кредитки: достаточно в период акции оплатить 5 покупок от 1000 рублей кредиткой Сбера, что миллионы россиян делают регулярно, так как у нашей карты ряд преимуществ: длительный беспроцентный период 120 дней, единая процентная ставка, бесплатное информирование и обслуживание, высокий кредитный лимит до 1 млн руб., – рассказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. – А на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-покупки в Мегамаркете действует специальная ставка 9,8% годовых – самая низкая на рынке. При этом выпуск и обслуживание карты бесплатны. Кроме того, благодаря удобному функционалу в мобильном приложении СберБанк Онлайн каждый клиент знает, что происходит с деньгами на его кредитке: видит, до какого числа и какую сумму нужно внести, чтобы оставаться в беспроцентном периоде и не переплачивать за покупки по карте».

Сейчас кредитка Сбера есть у 26 млн россиян (это каждый четвертый житель России в возрасте от 18 до 70 лет), причем 17 млн из них пользуются Кредитной СберКартой, которую банк выпустил в 2021 году.

В 2023 году портал «Банки.ру» назвал Кредитную СберКарту картой года. По итогам 2022 года она победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», получив премию Frank Credit Cards Award. Премия была вручена в результате масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России аналитической и консалтинговой компании Frank RG. В сентябре 2021 года Frank RG признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом.